普京上任引发示威活动 反对派领导人再次被捕

路透莫斯科5月8日电（记者 Maria Tsvetkova）---普京重返克里姆林宫开始为期六年的总统任期在俄罗斯引发新一轮抗议示威活动，俄罗斯警方周二拘捕了两名策划前夜静坐示威的反对派领导人。

纳瓦尔尼（Alexei Navalny）和乌达利佐夫（Sergei Udaltsov）是两位最有号召力的示威活动组织者，两人出现在数百人夜间在克里姆林宫附近一个公园举行的示威活动现场。

示威者还对普京与梅德韦杰夫互换职位发出指责。当俄罗斯国家杜马周二批准确认梅德韦杰夫为新任总理，将标志两人职位互换的完成。

许多俄罗斯人认为，两人的职位互换反映了普京在政治上是多么的独断专行，这已经在俄罗斯引发了他大权在握12年中规模最大的抗议活动。

警方在黎明前还拘捕了另外两位反对派领导人，一同被捕地还有一些示威者，当时约200人的人群齐声大喊“无耻！”。

防暴警察与示威者周日在莫斯科发生冲突，有400余人被捕，当中就包括知名反腐博客作者纳瓦尔尼和左翼领导人乌达利佐夫，但两人在缴纳1,000卢布罚金後於周一获释。

周一在普京宣誓就职总统当天，警方多次清理莫斯科的中心街区并与和平示威组织对峙，还拘捕了300余人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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