俄罗斯警方逮捕数十名反普京抗议者

路透莫斯科3月31日电（记者 Steve Gutterman）---周六，莫斯科反政府抗议者高喊“普京下台”的口号，与警方发生冲突，数十人被警方拘押。

俄警方在莫斯科和圣彼得堡共逮捕约75名反普京抗议者，後者并要求集会自由。普京担任四年总理後，将於5月重返克里姆林宫。

防暴警察戴着头盔、穿着防弹衣，在莫斯科一个中央广场附近驱散约300名抗议者和记者。

抗议者高喊“普京下台”和“集会自由”的口号。

被政府下令取缔的国家布尔什维克党领袖Eduard Limonov被塞进警车，还有些抗议者被推上了巴士。

一名男子投掷了一枚照明弹，被警方制服。国家媒体称，约有60人被捕。

此外在圣彼得堡，有约50人聚集在主干道附近，警方逮捕其中约15人。一架警用直升机在上空盘旋。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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