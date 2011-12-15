俄罗斯电视台试图挣脱政府控制

路透莫斯科12月14日电（记者 Melissa Akin）---在上周的一个晚上，关於莫斯科抗议国家杜马选举舞弊的示威活动，美国福克斯新闻频道（Fox News）是最佳消息来源之一。

福克斯在报导中使用一个画面描述莫斯科的抗议活动，而这一画面其实是雅典骚乱的情况，莫斯科中心的示威活动要平静很多，俄罗斯一家国有电视台迅速报导这一情况。

对於许多俄罗斯人而言，这是他们首次看到和听到这一差点就在国内未加报导的抗议活动，特别是那些住在偏远地区、只能收到三家国营电视台节目的民众。

为规避报导政治敏感事件可能招致的政府打击，新闻编辑们采用了一种老套做法，他们并未报导事件本身，而是播出外国媒体如何报导了该新闻。

此举一箭双雕。即使报导告知公众，异见分子在首都公开活动，也迎合了普京自己提出的观念，即俄罗斯的冷战敌人在怂恿并夸大反对性的政治观点。

尽管有迹象显示，俄罗斯国有媒体重获一些独立性，但这种迂回的报导方式，还是让外界对它们所承受的压力有所了解。

俄罗斯国立高等经济大学传媒系主任卡琪卡伊娃（Anna Kachkayeva），是以俄语播音的自由电台（Radio Liberty）媒体评论员，她说："所有事情都以怪异和敏感的方式发生。永远有无休止的会议，大家相互拔河争论，电视台的老板们就如热锅上的蚂蚁，他们可能会犯错误，但也在试图统一立场，在机会之窗打开之际，尽可能做任何能做的事情。"

**英雄现身 但普京仍控制着媒体**

抗议活动已持续10天，摆在人们面前的一个重要问题是，抗议能否不止在政界带来真正的变化，同时还能改变帮助普京大权在握12年的国营电视媒体。

随着数以万计的示威者从12月4日以来规模最大的抗议活动返回家中，这一问题在周六似乎也有了答案。

一些示威者将希望转移至他们的电视机，以及反对意见英雄皮沃瓦罗夫（Alexei Pivovarov），他是国营电视频道NTV的新闻主播。

周五有报导称，皮沃瓦罗夫表示，若不对示威活动进行报导，他不会播报新闻。

周六晚上七点，皮沃瓦罗夫出现在NTV蓝绿相间的新闻播放间，描述着莫斯科市中心广场的集会情况。

图片设计师巴卡尔（Lada Bakal）说："当看到皮沃瓦罗夫和不偏不倚的报导时，我们高兴坏了。"巴卡尔的家人和朋友都去参加了抗议活动。

NTV新闻主管米特科娃（Tatyana Mitkova）告诉记者，对示威活动的报导还会持续。

12月24日莫斯科还会有一场示威活动，对於抗议的报导，将会使更多人走上街头，而俄罗斯政府似乎也愿意冒此风险。

政治分析人士帕夫洛斯基（Gleb Pavlovsky）曾是克里姆林宫的顾问，他说："电视台一旦开始报导抗议活动，就需要持续报导下去，但普京并没有失去对媒体的控制。"

电视报导内容仍受到监控，对普京的直接批评言论会被删除，抗议活动的导火索也仍是禁忌。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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