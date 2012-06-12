俄反对派拟再集会 考验普京应对力

路透莫斯科6月12日电（记者 Lidia Kelly/Steve Gutterman）---莫斯科周二将举行抗议集会，这将考验反对派领导人是否还有能力继续向普京施压，因为普京新的举措表明，他决心对其执政的挑战采取行动。

反对派活动人士声言，将按计划推进普京5月7日就职以来首次最大规模集会。此前一天，警方搜查反对派领导人的住处，克里姆林宫批评人士称，此举带有前苏联独裁者斯大林时期的色彩。

联邦调查员在示威活动开始一小时前，传讯反对派主要领导人。

此举表明，普京将在新一轮六年总统任期里，将对异见人士采取更严厉的措施。

普京周五签署法律，增加集会时违反公共秩序的罚款额，在一些情况下罚款是以往的100多倍。普京的人权委员会警告称，这是对宪法规定公民可自由集会的侵犯。

执法人员周一在搜查反贪博主Alexei Navalny、左翼派人士Sergei Udaltsov及社交名流Ksenia Sobchak等人的住宅时，对这些人发了传票。

在一个为期三天的周末中，警方和调查者在清晨突然闯入上述人士位於莫斯科的家中，收走电脑硬盘和光盘、照片及其它个人物品，门外由武装警卫把守。

Sobchak在Twitter上写道：“有人早上8点闯入家里，我都没有机会穿好衣服，他们就在公寓乱翻，让我很丢脸。”

Udaltsov告诉记者：“他们搜遍全家，衣柜、厕所和冰箱，还搜了床底下。”他和他的妻子将於周二被传讯。

警方在Navalny家中待了13个小时，然後才拿着一些盒子离开。Navalny随後对记者表示，传票明显是为了阻止他参加集会，但他声言将会参加。（完）编译：黎黎 发稿：程芳路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。