反普京抗议活动借社交媒体产生"滚雪球"效应

路透莫斯科12月7日电（记者 Alissa de Carbonnel）---以前在社交媒体网站偶尔看到对普京和俄罗斯政府进行抗议的呼吁时，科尔帕科夫（Artyom Kolpakov）只是耸耸肩膀。

他说："我当时觉得没什麽真正意义。"

但後来情况发生了变化，当他点击记录投票造假和重复投票的网上视频及文章後，他也和其他人一样，对普京所在党於周日杜马选举中获胜感到愤怒。

周一晚上，现年38岁的科尔帕科夫与数千俄罗斯民众一道，走上莫斯科街头，加入近年来规模最大的抗议活动。

普京於2000-2008年任俄罗斯总统，而後一直担任总理职务。期间反对他大权在握的抗议活动，很少能吸引超过200人参加，而参加的人则要麽是前苏联时期的异见人士，要麽是边缘化的反对组织活动者。

通常，俄罗斯示威者会很快被全副武装的防暴警察驱散。但周日的集会却吸引了约5,000人参加，周二的类似集会又有数百人参加。

很多人参与示威，是对社交网站VKontakte和Facebook"将革命进行到底"的响应，也还受到示威者从莫斯科市中心凯旋广场所发微博的鼓舞。

Kommersant FM电台评论员埃格尔特（Konstantin von Eggert）称："首次看到，网上活动演变成现实的政治运动。整件事就像滚雪球，这无疑只是开始，并会在俄罗斯的政治活动中持续下去。"

正如集会的消息在社交媒体传播一样，示威者和反对派利用Twitter，让人们了解被捕示威领导人的最新下落。

反腐博客作者纳瓦尔尼（Alexei Navalny）因周一的示威活动而被判15天监禁，他的妻子周二开始用他的Twitter账户发布消息。周二稍晚，警方拘捕约300名示威者的情况，也被人在网上视频直播。

周三下午，Facebook上约1.3万网民和VKontakte上约6,000网民表示，将参加本周六在克里姆林宫附近举行的新示威活动，另有约1.1万人表示"可能"参加。

科尔帕科夫生活在莫斯科郊区，在一家儿歌录音棚工作，新媒体使他改变对普京的看法。

"在普京的首届总统任期，看到他恢复了一些国内秩序，我很高兴。此後显而易见的是，这样的秩序对国家无益，而仅有益于他的内部圈子。要看出当局已越过某些底线，是需要时间的。"（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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