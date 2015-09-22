独家：昔日“普京的银行家”向俄罗斯索赔逾百亿美元

图为2015年2月6日资料图片，显示人们在红场行走，背景为红场南侧的圣巴索大教堂。 REUTERS/Maxim Zmeyev

路透伦敦9月21日 （记者 Guy Faulconbridge） - 普加乔夫（Sergei Pugachev）曾因在克里姆林宫的影响力而有“普京的银行家”之称，现在他向俄罗斯提出逾100亿美元的索赔要求。此前普加乔夫的商业帝国在他失去普京总统的青睐后被瓜分。

一位接近普加乔夫的匿名消息人士告诉路透，普加乔夫的律师周一发布针对俄罗斯的索赔通知书，此案可能在海牙的常设仲裁法院审理。

该消息人士称，普加乔夫的律师将于周二在巴黎概述普加乔夫针对俄罗斯的索赔要求。

暂时无法取得俄罗斯政府的回应。俄罗斯政府正寻求以贪污和挪用资产的指控逮捕普加乔夫，后者则对相关指控矢口否认。

海牙常设仲裁法院2014年裁决俄罗斯为没收尤科斯公司的资产向该公司前股东赔偿500亿美元。尤科斯曾是俄罗斯最大的石油生产企业，其掌门人是俄罗斯前首富霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）。

“普加乔夫先生一直耐心等待这个时刻，提出了此项仅次于尤科斯案的巨额索赔。”一位接近普加乔夫、要求匿名的人士说。

“他希望确保那些对非法夺取其商业资产负有责任的人，包括克里姆林宫的那些人，被指名道姓并蒙羞，”该人士说。

普加乔夫2011年离开了俄罗斯，他指责普京的盟友先是迫使他的商业帝国屈服，而后夺走了其中最优质的资产。（完）