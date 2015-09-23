《独家新闻》昔日“普京的银行家”向俄罗斯索赔120亿美元

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦9月22日（记者 Guy Faulconbridge/Stephen Grey） - 普加乔夫（Sergei Pugachev）曾因在克里姆林宫的影响力而有“普京的银行家”之称，他已向俄罗斯提出120亿美元的索赔要求。此前普加乔夫的商业帝国在他失去普京总统的青睐后被瓜分。
“过去几年，俄罗斯对我、我的家人及我的投资进行了多方面的攻击，”普加乔夫周二在一份书面声明中称，“我不会被俄罗斯的手段吓倒。”
普加乔夫的律师在巴黎的简布会上称，普加乔夫的仲裁通知书已送交普京以及俄罗斯的经济部长、财政部长、司法部长和外交部长。
路透周一报道称，普加乔夫的律师已发出了向俄罗斯索赔逾100亿美元的通知书，此案可能在海牙的常设仲裁法院审理。
暂时无法取得俄罗斯政府的回应。俄罗斯政府正寻求以贪污和挪用资产的指控逮捕普加乔夫，后者则对相关指控矢口否认。
普加乔夫现年52岁，2011年离开俄罗斯，他指责普京的盟友先是迫使他的商业帝国屈服，而后夺走了其中最优质的资产。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计