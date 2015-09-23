《独家新闻》昔日“普京的银行家”向俄罗斯索赔120亿美元

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路透伦敦9月22日（记者 Guy Faulconbridge/Stephen Grey） - 普加乔夫（Sergei Pugachev）曾因在克里姆林宫的影响力而有“普京的银行家”之称，他已向俄罗斯提出120亿美元的索赔要求。此前普加乔夫的商业帝国在他失去普京总统的青睐后被瓜分。

“过去几年，俄罗斯对我、我的家人及我的投资进行了多方面的攻击，”普加乔夫周二在一份书面声明中称，“我不会被俄罗斯的手段吓倒。”

普加乔夫的律师在巴黎的简布会上称，普加乔夫的仲裁通知书已送交普京以及俄罗斯的经济部长、财政部长、司法部长和外交部长。

路透周一报道称，普加乔夫的律师已发出了向俄罗斯索赔逾100亿美元的通知书，此案可能在海牙的常设仲裁法院审理。

暂时无法取得俄罗斯政府的回应。俄罗斯政府正寻求以贪污和挪用资产的指控逮捕普加乔夫，后者则对相关指控矢口否认。

普加乔夫现年52岁，2011年离开俄罗斯，他指责普京的盟友先是迫使他的商业帝国屈服，而后夺走了其中最优质的资产。(完)