梅德韦杰夫称反普京的Pussy Riot成员应被释放

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透莫斯科9月12日电（记者 Gleb Bryanski/Steve Gutterman）---俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，他认为应该释放女子朋克乐队Pussy Riot的三名成员。她们上月被判定在莫斯科一处教堂的表演带有亵渎宗教性质。
西方国家政府和麦当娜等歌手对俄罗斯政府的判决发出谴责，认为两年有期徒刑的判决过重，该乐队成员的律师Nikolai Polozov称，梅德韦杰夫的讲话暗示政府对其受到的批评有所顾虑。
梅德韦杰夫在电视讲话中称，“缓刑，再考虑到她们（已在狱中）度过的时间，就足够了。”
他的讲话似乎有意将自己与判决撇清关系，俄罗斯国内人权组织和普京的反对者也对判决发出谴责。
8月17日，Pussy Riot乐队的三名成员被判定犯有流氓罪，她们2月在莫斯科一处教堂演唱了反普京的歌曲，并於3月被投入监狱。
她们的律师Polozov对梅德韦杰夫的讲话表示欢迎，称“我们感到口气在改变，梅德韦杰夫当局认识到这件事做的太过分了。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。