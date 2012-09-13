梅德韦杰夫称反普京的Pussy Riot成员应被释放

活动人士8月17日在布拉格戴着面具手举俄罗斯女子朋克乐团 Pussy Riot 成员的照片，要求俄政府释放三人。 REUTERS/David W Cerny

路透莫斯科9月12日电（记者 Gleb Bryanski/Steve Gutterman）---俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，他认为应该释放女子朋克乐队Pussy Riot的三名成员。她们上月被判定在莫斯科一处教堂的表演带有亵渎宗教性质。

西方国家政府和麦当娜等歌手对俄罗斯政府的判决发出谴责，认为两年有期徒刑的判决过重，该乐队成员的律师Nikolai Polozov称，梅德韦杰夫的讲话暗示政府对其受到的批评有所顾虑。

梅德韦杰夫在电视讲话中称，“缓刑，再考虑到她们（已在狱中）度过的时间，就足够了。”

他的讲话似乎有意将自己与判决撇清关系，俄罗斯国内人权组织和普京的反对者也对判决发出谴责。

8月17日，Pussy Riot乐队的三名成员被判定犯有流氓罪，她们2月在莫斯科一处教堂演唱了反普京的歌曲，并於3月被投入监狱。

她们的律师Polozov对梅德韦杰夫的讲话表示欢迎，称“我们感到口气在改变，梅德韦杰夫当局认识到这件事做的太过分了。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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