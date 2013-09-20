普京称也许会寻求在2018年竞选连任

路透俄罗斯瓦尔代9月19日(记者 Alexei Anishchuk) - 俄罗斯总统普京周四表示，他或许寻求参加2018年的总统竞选。

普京还为其去年5月再任总统以来签署的严苛法律进行了辩解，其中包括批评人士指出的实际上禁止同性恋人士公开表达其性取向的法律。

当在一场会议中被问及2018年总统任期届满后是否寻求连任时，普京表示：“我不排除这个可能。”

当路透要求其进一步阐明时，普京随后表示：“现在才2013年，我们前头还有五年。”

现年60岁的普京自2000年担任俄罗斯总统，其第四个任期将延续至2024年，远远长于前苏联领导人勃列日涅夫18年的执政期，但不及斯大林长达30年的统治。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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