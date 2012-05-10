普京发表红场阅兵讲话 承诺提升俄罗斯国力

路透莫斯科5月9日电(记者 Timothy Heritage/Alissa de Carbonnel)---俄罗斯总统普京周三在庆祝卫国战争胜利的红场阅兵仪式上发表演讲，承诺将提升俄罗斯在世界舞台上的力量。

普京於两天前再次就任俄罗斯总统，他利用此次讲话机会呼吁加强民族团结。

俄罗斯法庭随後判处两名反对派领导人15天监禁，指控其在反对普京上位的游行中所起的作用。此举也发出一个新信号，即普京决意在其第三任总统任期内保持对异见者的压制。

普京在卫国战争胜利的年度讲话中称：“俄罗斯将继续实施强化全球安全的政策，我们有坚决挺身扞卫自身立场的伟大权利，因为我们国家曾遭到纳粹主义的迫害。”

普京在讲话中没有提到任何敌国，只是表示，苏联为赢得1945年卫国战争的胜利付出了惨重的人力代价。

“野蛮人曾密谋摧毁整个国家，但责任和共仇敌忾的决心战胜了恶魔。”

现年59岁的普京经常在外交政策声明中使用强硬语气，鼓励民众，并在3月4日的总统竞选阶段再次诉诸反美言论。

普京在竞选阶段指责美国国务卿希拉里煽动反对其统治的抗议。

一名俄罗斯将领上周曾表示，俄罗斯可能会对北约未来的导弹防御设施进行先发制人的打击。北约称这种威胁“没有道理”，称导弹防御系统并未威胁到俄罗斯。

普京表示，他准备进一步推进与美国的关系，但明确表示以双方平等为前提。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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