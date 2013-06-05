普京支持禁止外国同性夫妇收养本国儿童

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯叶卡捷琳堡6月4日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯总统普京周二表示会支持禁止外国同性夫妇收养本国儿童的法律，同时还对西方就俄罗斯对待同性恋方式的指责予以反驳。

普京还呼吁对同性恋要宽容，但他的言论却凸显俄罗斯与许多西方国家在同性恋权益方面存在分歧。

普京将俄罗斯东正教奉为道德权威，并将该教影响力作为政治支持来源之一。在2012年5月开始新的总统任期后，普京在全社会倡导保守价值。

他在4月时称，法国同性恋婚姻法违背俄罗斯的价值观。

“至于限制同性家庭收养俄罗斯儿童的法律……如果法案获得议会通过，我会在上面签字，”普京在叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）与欧盟官员举行峰会后召开新闻发布会时说道。

俄罗斯一位官员日前表示，今年将向议会提交有关仅允许“传统”外国家庭收养俄罗斯儿童的法案。

西方国家政府担心俄罗斯相关法案会禁止在未成年人群宣传同性恋，美国称这是对集会和表达自由的严重限制。

普京驳斥了这种指责，称俄罗斯在同性恋问题上的立法“相当宽松，根本就不存在歧视”。

他还呼吁对同性恋要宽容，并认为这一点对所有人群都适用。

“毫无疑问，我们应当更宽容一些，别那么咄咄逼人，这对传统和非传统取向的人群都一样，”普京说道。（完）