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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 13日 星期一 10:32 BJT

普京推强军计划 俄将新增大量战机

俄罗斯总统普京周六宣布，到2020年，俄罗斯军队将新增1,600架战机和直升机，这是普京23万亿卢布强军计划的一部分。普京并指出，除添置新飞机外，还要对现有军用飞机进行“现代化”升级。

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