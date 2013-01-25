民调显示普京支持率降至12年低位

路透莫斯科1月24日（记者 Alissa de Carbonnel） - 独立民调机构Levada周四称，对俄罗斯总统普京改善生活水平能力的担忧拖累其公众支持率降至逾12年最低水平。

调查显示，普京的支持率为62%，去年12月时为65%。

普京的支持率仍高于很多西方领导人，但却是2000年6月以来最低水平。调查进行的时间为1月18-21日。

普京去年5月上台后，月度调查显示其支持率呈波动状态，去年5月时为69%，去年8月和11月为63%。

“趋势很稳定：信心下滑，对当局认可程度下降，”Levada负责人Lev Gudkov说道。

最重要的因素是公众“对于普京能够确保俄罗斯经济道路将带来生活水平的改善失去信心”。

普京任总统的2000-2008年期间，其支持率大多数时候高于70%，有时甚至高于80%；那时全球油价上涨，令俄罗斯经济表现卓越。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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