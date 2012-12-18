普京称俄罗斯今年武器出口创纪录

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯总统普京周一称，今年俄罗斯武器出口额为140亿美元，达到纪录新高，延续了近几年持续破纪录的态势。俄罗斯的武器出口目的地包括内战肆虐的叙利亚。
尽管外界认为俄罗斯出口的武器与西方供应商相比不存在技术优势，同时还面临价格低廉的中国出口武器的竞争，但作为全球第二大武器出口国，俄罗斯已在东南亚和非洲培养了新的客户。
普京在与官员召开电视会议时称：“我们来谈谈这一值得肯定的结果，我们的武器出口正在达到创纪录的水平，出口总额已超过140亿美元。”
他指出，俄罗斯今年一年签署的新武器出口合约就超过150亿美元，但没有透露这些合约交付的时间。
俄罗斯的主要武器出口客户包括苏联时期的客户、亚洲地区大国印度、以及越南和其他东南亚国家。
普京称，升级和翻新苏联时期的技术和硬件是俄罗斯武器贸易的主要组成部分。“我们知道，全球经济中这一领域的竞争十分激烈且很严重，”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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