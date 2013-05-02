普京颁发劳动英雄奖章 唤起苏联时代回忆

5月1日，在圣彼得堡举行的劳动节庆祝仪式上，俄罗斯总统普京（左）给著名指挥家瓦列里·捷吉耶夫佩戴劳动英雄奖章。 REUTERS/Alexei Nikolsky/Ria Novosti/Pool

路透俄罗斯圣彼得堡5月1日(记者 Alexei Anishchuk) - 俄罗斯总统普京喜欢否认其将俄罗斯带回苏联时代，他效仿斯大林时期颁发劳动奖章的举动却唤起了人们尘封已久的回忆。

就在他表示俄罗斯并无斯大林残余影响的一周之后，普京在劳动节当天在圣彼得堡授予五人劳动英雄奖章。

这一奖项在斯大林时期被称为“社会主义劳动英雄奖章”，用以表彰那些为前苏联作出杰出贡献的人。时隔20多年之后，随着苏联解体而消失的这一奖项显然又复活了。

普京公开呼吁工人阶级奉行保守的价值观和爱国主义，应对以中产阶级抗议者为主的威胁，后者曾在去年领导反对普京的游行。

普京在劳动节庆祝仪式上表示：“劳动英雄的称号是向延续传统迈出的一步，进一步密切各个时代和各代人之间的关系。”劳动节是工人的传统节日，也是前苏联时代的一个重要日子。

“我们需要珍视我们的历史回忆，将我们对建设伟大国家的人们的自豪感铭记在心。”

劳动英雄奖章为金质五角星，奖章中心是一只俄罗斯双头鹰，并配有白蓝红三色丝带挂绳。

获奖者包括煤矿工人、车工、脑外科医生、农学家和指挥家瓦列里·捷吉耶夫（Valery Gergiev）。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。