普京参加1812卫国战争纪念活动 呼吁民众团结一致

路透俄罗斯博罗季诺9月2日电---俄罗斯总统普京周日出席俄军抗击拿破仑军队的博罗季诺战役（Battle of Borodino）200周年纪念活动，并发表演讲呼吁俄罗斯各民族和宗教团体团结一致。

普京站在1812年博罗季诺战役旧址上一块纪念碑旁发表演讲，歌颂那场让俄军得以驱逐法军的战役中的爱国美德。

自5月重新就任总统後，普京面临更多的来自大城市的反对声音，以及北高加索伊斯兰武装分子叛乱带来的不安。

这是普京五天内第二次呼吁团结，凸显他担心叛乱活动蔓延或危及俄罗斯的统一。

“只有俄罗斯国家团结一致，祖国发展才能取得最佳成果，”普京面向国内外政要讲话时说，当中包括法国前总统德斯坦（ Valery Giscard d'Estaing）。

“总的来说，爱国主义是我们取得所有重大胜利的基石，也意味着俄罗斯的国家统一。”

当天的纪念活动再现了1812年博罗季诺战役的场景，普京向英雄纪念碑敬献花圈，并借机呼吁欧洲国家团结一致。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。