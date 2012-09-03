普京参加1812卫国战争纪念活动 呼吁民众团结一致

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透俄罗斯博罗季诺9月2日电---俄罗斯总统普京周日出席俄军抗击拿破仑军队的博罗季诺战役（Battle of Borodino）200周年纪念活动，并发表演讲呼吁俄罗斯各民族和宗教团体团结一致。
普京站在1812年博罗季诺战役旧址上一块纪念碑旁发表演讲，歌颂那场让俄军得以驱逐法军的战役中的爱国美德。
自5月重新就任总统後，普京面临更多的来自大城市的反对声音，以及北高加索伊斯兰武装分子叛乱带来的不安。
这是普京五天内第二次呼吁团结，凸显他担心叛乱活动蔓延或危及俄罗斯的统一。
“只有俄罗斯国家团结一致，祖国发展才能取得最佳成果，”普京面向国内外政要讲话时说，当中包括法国前总统德斯坦（ Valery Giscard d'Estaing）。
“总的来说，爱国主义是我们取得所有重大胜利的基石，也意味着俄罗斯的国家统一。”
当天的纪念活动再现了1812年博罗季诺战役的场景，普京向英雄纪念碑敬献花圈，并借机呼吁欧洲国家团结一致。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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