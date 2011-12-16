普京暗示将轻微松绑俄罗斯政治

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透莫斯科12月15日电（记者 Timothy Heritage/Steve Gutterman）---对於掌权12年以来所遭遇的最大抗议，普京做出妥协，暗示愿意轻微松绑受严格控制的俄罗斯政治。
普京举行了一个在长达四个半小时的电视台热线问答活动，活动在整个俄罗斯现场直播，期间普京试图为自己树立通情达理、公正并能团结人民的国家领导人形象。
不过很多俄罗斯人在Twitter上表示，普京的努力已告失败，他已经脱离了俄罗斯民众。
本次热线问答，是普京自国内大规模抗议以来首次打破沉默，他言语中含有褒扬之词，但也暗示一些抱怨选举舞弊、要求重选的抗议者是受人指使、拿钱办事。
"我在电视上看到抗议者的画面……他们大多数是活跃的年轻人，能够清晰地表述自己的观点。这让我感到很欣慰，如果这是普京时代的结果，那也不坏。"
"至少他们能挣点钱。"普京表示，不过没有指出他认为是谁出的钱。普京曾暗示美国暗中鼓动抗议者，外国政府提供资金援助。
普京表示允许小型反对党注册成立的立法动作可能有些迟缓。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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