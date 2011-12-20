普京在边远地区受热情欢迎

俄罗斯总理普京在边远的图瓦共和国地区受到英雄般的欢迎，这与一些大城市爆发的反普京抗议活动对比鲜明。普京在图瓦发动其核心支持者，以迎接明年3月总统大选。图瓦距离莫斯科有五个小时的飞机航程，与蒙古国接壤。周一这里的数百名当地民众身着鲜艳地方服饰，冒严寒争相一睹普京之容。路透