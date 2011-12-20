普京在边远地区续写英雄神话

2011年12月19日，普京在俄罗斯边远的图瓦共和国地区，参加该地区首条铁路建设工作的启动仪式。 REUTERS/RIA Novosti

路透俄罗斯克孜勒12月20日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总理普京在边远的图瓦共和国（Tyva）地区受到英雄般的欢迎，这与一些大城市爆发的反普京抗议活动形成鲜明对照。普京在图瓦发动其核心支持者，以迎接明年3月总统大选。

本月，成千上万的民众在莫斯科等城市举行游行示威，抗议12月4日国家杜马选举舞弊行为。很多抗议者将矛头直指普京本人，他自2000年以来始终掌握着俄罗斯的统治权。

图瓦距离莫斯科有五个小时的飞机航程，与蒙古国接壤。周一这里的气氛与莫斯科等大城市迥然不同。数百名当地民众身着鲜艳的地方服饰，冒着气温远低於冰点的严寒，争相一睹普京之容。

"普京是我们的领导人，他能到这里来太好了，"Eres Khuruk说道。他并表示，自己与妻子已经在寒冷的荒原上等了两个小时，就为和普京握一次手，并观看一个铁路项目的启动仪式。

普京在图瓦首府克孜勒（Kyzyl）郊外的铁路工地上钉下一枚金色标志，由此启动了该地区首条铁路的建设工作。这条铁路将把野生动植物和自然资源丰富的图瓦，与西伯利亚大铁路（Trans-Siberian Railway）连接在一起。

在普京完成铁路项目启动仪式之後，工人和当地民众纷纷涌向普京，口中呼喊着他的名字，争相同他握手，并拍下照片。普京穿行在兴奋的人群当中，脸上露出困惑的表情。

一名工人对刚同普京握完手、满脸笑容的女同事说："现在可不要洗手！"

普京所在的统一俄罗斯党在这个30万人口并信仰佛教的地区获得了超过85%的选票，很多人已经表示，将在总统大选时再次投票支持普京。这里很少有人听说过发生在莫斯科等地的抗议活动。

普京是这里的常客，他广为流传的赤膊骑马和横渡河流的照片，就拍摄於2009年他在图瓦度假期间。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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