普京在边远地区续写英雄神话

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透俄罗斯克孜勒12月20日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总理普京在边远的图瓦共和国（Tyva）地区受到英雄般的欢迎，这与一些大城市爆发的反普京抗议活动形成鲜明对照。普京在图瓦发动其核心支持者，以迎接明年3月总统大选。
本月，成千上万的民众在莫斯科等城市举行游行示威，抗议12月4日国家杜马选举舞弊行为。很多抗议者将矛头直指普京本人，他自2000年以来始终掌握着俄罗斯的统治权。
图瓦距离莫斯科有五个小时的飞机航程，与蒙古国接壤。周一这里的气氛与莫斯科等大城市迥然不同。数百名当地民众身着鲜艳的地方服饰，冒着气温远低於冰点的严寒，争相一睹普京之容。
"普京是我们的领导人，他能到这里来太好了，"Eres Khuruk说道。他并表示，自己与妻子已经在寒冷的荒原上等了两个小时，就为和普京握一次手，并观看一个铁路项目的启动仪式。
普京在图瓦首府克孜勒（Kyzyl）郊外的铁路工地上钉下一枚金色标志，由此启动了该地区首条铁路的建设工作。这条铁路将把野生动植物和自然资源丰富的图瓦，与西伯利亚大铁路（Trans-Siberian Railway）连接在一起。
在普京完成铁路项目启动仪式之後，工人和当地民众纷纷涌向普京，口中呼喊着他的名字，争相同他握手，并拍下照片。普京穿行在兴奋的人群当中，脸上露出困惑的表情。
一名工人对刚同普京握完手、满脸笑容的女同事说："现在可不要洗手！"
普京所在的统一俄罗斯党在这个30万人口并信仰佛教的地区获得了超过85%的选票，很多人已经表示，将在总统大选时再次投票支持普京。这里很少有人听说过发生在莫斯科等地的抗议活动。
普京是这里的常客，他广为流传的赤膊骑马和横渡河流的照片，就拍摄於2009年他在图瓦度假期间。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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