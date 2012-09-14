普京谴责袭击美驻利比亚领馆行为

路透莫斯科9月13日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯总统普京周四谴责造成美国驻利比亚大使身亡的袭击领馆行为，称其为悲剧，并明确表示，认为西方对阿拉伯国家反对派的支持是造成混乱的原因。

普京表示，此次袭击事件表明在反对极端主义方面进行更密切合作的必要性。普京曾严厉批评美国和北约帮助利比亚反对派将卡扎菲赶下台，并警告会有进一步的流血冲突。

利比亚伊斯兰分子周二对美国驻班加西领馆发动武力袭击，造成美国驻利比亚大使和三名外交官身亡。

美国驻也门和埃及的使馆周四也遭到抗议者的袭击。

“对此只有一种反应：我们谴责这起暴行，并对死难者家人表示同情，”普京在谈到利比亚袭击事件时说道。

“我非常希望这起悲剧将促使我们所有人走到一起，共同加强对抗极端主义和恐怖主义威胁，”他在索契对记者们表示。

但普京亦表示，“近年来在如何解决地区热点问题上，我们同我们的美国夥伴有很多分歧“，并称俄罗斯认为，“必须通过艰难但和平的磋商来解决这些问题”。

普京称，“我们不支持任何武装分子使用武力来解决国内政治问题。”并称，这麽做将增加走向“死胡同”的风险。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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