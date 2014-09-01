普京放狠话：俄是核武大国 “最好别惹我们”

路透俄罗斯谢利格尔湖8月29日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯总统普京周五对一个亲克里姆林宫的青年营称，有核武器支持的俄罗斯武装部队准备应对任何侵犯，外国应当明白：“最好别惹我们”。

普京称，俄罗斯3月将克里米亚纳入其版图，对于使占当地人口多数的讲俄语的居民免受乌克兰政府的暴力至关重要。他还称，乌克兰东部地区战事不断，是乌克兰当局拒绝谈判造成的。

乌克兰和西方国家政府指责俄罗斯向乌克兰分裂势力派遣部队和武器。俄罗斯对此予以否认。

“俄罗斯压根没有卷入任何大规模冲突，”普京在谢利格尔湖畔对该青年营称。“我们无意卷入，也没有这方面的计划。但我们自然应当准备好击退任何对俄罗斯的侵犯。”

“俄罗斯的伙伴……应当明白，最好别惹我们，”身穿灰色毛衣、浅蓝色牛仔裤的普京说道。

“谢天谢地，我觉得没人想对俄罗斯发动大规模冲突。我要提醒大家的是，俄罗斯是主要的核武器大国之一。”

普京与青年营的学生们轻松交谈，接受了学生们的礼物。对于学生们的称赞，普京面带笑容予以淡化。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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