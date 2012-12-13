普京宣称将打击腐败及资本外流

路透莫斯科12月12日（记者 Steve Gutterman/Douglas Busvine） - 俄罗斯总统普京周三表示，将加大力度打击腐败以及资本外逃。这两大问题影响普京掌权13年来的形象，且令该国商业前景蒙上阴影。

在自5月重返克里姆林宫以来的首个国情咨文中，普京设定了俄罗斯的当务之急，并对民众表示将改善道路、学校、医院以及警力状况。

普京的本次演讲长达80分钟，缺乏类似于2000-2008年他在俄罗斯石油经济腾飞之时担任总统时的一些强硬表现。

但当说道官员开设海外银行账户以及在海外拥有证券的行为应受到法律限制时，他赢得演讲台下议员、政府官员以及宗教领袖的掌声。

“不要太早鼓掌，你们可能将不希望看到这些，”普京称。他表示，限制上述行为的措施将适用于克里姆林宫、政府以及议会高级官员。

普京还称，企业不应利用海外避税天堂来规避俄罗斯的法律。资本流出俄罗斯的速度为每年800亿美元。

大量俄罗斯民众认为，该国国家机构腐败严重。打击腐败将有利于俄罗斯国家财政以及普京自身，将助其缓解所遭遇的民众不信任。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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