普京宣称将打击腐败及资本外流

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透莫斯科12月12日（记者 Steve Gutterman/Douglas Busvine） - 俄罗斯总统普京周三表示，将加大力度打击腐败以及资本外逃。这两大问题影响普京掌权13年来的形象，且令该国商业前景蒙上阴影。
在自5月重返克里姆林宫以来的首个国情咨文中，普京设定了俄罗斯的当务之急，并对民众表示将改善道路、学校、医院以及警力状况。
普京的本次演讲长达80分钟，缺乏类似于2000-2008年他在俄罗斯石油经济腾飞之时担任总统时的一些强硬表现。
但当说道官员开设海外银行账户以及在海外拥有证券的行为应受到法律限制时，他赢得演讲台下议员、政府官员以及宗教领袖的掌声。
“不要太早鼓掌，你们可能将不希望看到这些，”普京称。他表示，限制上述行为的措施将适用于克里姆林宫、政府以及议会高级官员。
普京还称，企业不应利用海外避税天堂来规避俄罗斯的法律。资本流出俄罗斯的速度为每年800亿美元。
大量俄罗斯民众认为，该国国家机构腐败严重。打击腐败将有利于俄罗斯国家财政以及普京自身，将助其缓解所遭遇的民众不信任。(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。