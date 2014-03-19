普京签署条约合并克里米亚

俄罗斯总统普京不顾乌克兰反对和西方制裁，周二在莫斯科签署协议将克里米亚纳入俄罗斯。在俄罗斯国歌声中，普京和克里米亚领导人签署条约，将该地区纳入俄联邦，并宣称：“在人们心中和记忆中，克里米亚一直是且仍将是俄罗斯不可分割的一部分。”普京对红场上挥舞国旗的民众表示，克里米亚已“回家”。俄罗斯议会料在几日内批准该条约。图为普京与克里米亚领导人出席条约签署仪式。路透