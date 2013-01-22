俄漫画家暗指普京应对马格尼茨基之死负一定责任

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
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路透莫斯科1月21日（记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯知名漫画家Yuri Norshteyn在一个颁奖典礼上暗示，俄总统普京应对反腐活动人士马格尼茨基（Sergei Magnitsky）之死负一定责任。他此番言论在这种通常不会涉及政治的颁奖典礼上获得大声喝彩。
普京的反对者经常在抗议中和互联网上对他进行炮轰，但是在主流文化活动和电视台上指责他的行为比较罕见。
Norshteyn周六登台后暗指普京与2009年反腐律师马格尼茨基之死有关。此事导致美国国会对部分俄罗斯官员实施制裁。
之前的发言者提到俄罗斯医生数量不足，Norshteyn发表评论称：“这立马让我联想到……普京所说的马格尼茨基死于心脏病。”
Norshteyn称，他认为马格尼茨基死于心脏病与普京有关，也与监狱负责人有关。
去年12月，普京在一场新闻发布会上表示，马格尼茨基“并非死于拷打，没人拷打他，而是死于心脏病。”克里姆林宫自己的人权委员会曾表示，马格尼茨基可能被拷打至死。
Norshteyn随后的演讲被掌声和呐喊声淹没。关于该演讲的一段视频被传到YouTube上，到周一下午点击量接近29万。
该颁奖典礼计划于本周晚些时候在官方电视台First Channel上播出。该电视台周一拒绝透露是否会播出颁奖典礼的完整版。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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