普京政敌揭秘普京女儿身份

路透莫斯科1月29日（记者 Maria Tsvetkova） - 普京主要政敌之一--纳瓦尔尼（Alexei Navalny）打破禁忌，公布了据称是普京女儿使用的化名。

普京对其个人和家人的私生活讳莫如深，保密程度与国家机密无异，他的两个女儿叶卡捷琳娜(Yekaterina)和玛利亚（Maria）严格保护在公众视线之外，他离婚一事也尽可能低调。

但纳瓦尔尼周四在他的Facebook发布了一篇网上报导，其中提到Katerina Vladimirovna Tikhonova是一个与莫斯科国立大学合作的组织的负责人。

媒体RBC周三报导称Tikhonova是一17亿美元大学设施建设项目的负责人之一，但其中未提到Tikhonova与普京有任何关联。

纳瓦尔尼则在Facebook上写道：“RBC（他们太酷了！）昨天在莫斯科国立大学科学理事会发现了普京的女儿。”

一名与莫斯科国立大学关系密切的消息人士匿名向路透证实，Tikhonova是普京的女儿。

记者无法联系到Tikhonova置评。

涉及普京私生活的问题，克里姆林宫常常不予理会。当被问及Tikhonova的身份时，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）说：“我不知道她是谁。”

当被问及普京女儿是否为莫斯科国立大学工作时，佩斯科夫说：“我不知道。这不是我的职责。我跟总统打交道，不跟他的子女打交道。”

RBC旗下有电视频道、报纸和门户网站。RBC周三报导了一个关于莫斯科国立大学扩建的项目。

报导中提到Tikhonova是Innopraktika的负责人，该组织协助国立大学扩建项目的筹备工作。

RBC未提到该项目与普京的关联，但称有几位商界巨头参与该项目，这些商人与普京关系密切。RBC称Tikhonova拒绝接受采访。Innopraktika拒绝向路透置评。

普京的另一政敌--前央行官员阿列克萨申科（Sergey Aleksashenko）在一篇博客中质疑道，如果Tikhonova果真是普京的女儿，在商业项目中扮演这样的角色是否恰当。

他写道：“如果这是真的，那就意味着普京越过了他曾为自己划下的‘红线’之一。”

普京的私生活非常神秘，多数俄罗斯人完全不知道他的女儿长什么样，也不知道他的前妻柳德米拉（Lyudmila）和他离婚后现居何处。

不过普京去年11月曾透露，他的女儿都住在俄罗斯，他一个月见她们一两次。

去年有媒体报导称，玛利亚本来住在荷兰，后来马航MH17在乌克兰上空遭击落，导致包括许多荷兰公民在内的人丧生后，荷兰一市长曾呼吁将玛利亚驱逐出境，她后来才离开荷兰。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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