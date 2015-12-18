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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 09:03 BJT

普京称两个女儿均未涉足商界和政界

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯总统普京周四称，他的两个女儿都住在俄罗斯，未涉足商界和政界，但拒绝透露她们在哪工作。

他在年度记者会上说：“她们住在俄罗斯。她们从未在俄罗斯以外的地方接受教育。我为她们感到骄傲。她们仍在学习、工作。”

普京说，他的两个女儿会说三种欧洲语言。但他以安全为由拒绝透露其他细节。（完）

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