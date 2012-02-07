普京：俄罗斯须改善民主体制 但非一蹴而就

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透莫斯科2月6日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯总理普京周一撰文称，俄罗斯必须给予民众更多政治权力，但是不应仓促采取外国的民主方案。下个月俄罗斯将举行总统选举，普京有望获胜。
普京的文章发表在《kommersant》日报头版，他表示知道很多俄罗斯人希望发出更强的声音。普京正面临上台12年来最强烈的民众抗议。
不过普京宣布不会有新的选举改革措施，暗示他倾向於在六年的任期里谨慎行事，并牢牢掌握政治体系，2000年普京首次当选总统後就一直控制着俄罗斯政体。
“今天的俄罗斯与21世纪初期时完全不同。很多人正在变得更为富有，接受了更多教育，要求也更多了。”普京写道。
“俄罗斯更加成熟、活跃和有责任。我们需要更新民主制度，从而适应公共活动的增加。”
“真正的民主并非一蹴而就，也不能照搬外部经验。”
俄罗斯爆发抗议活动後，普京和俄罗斯总统梅德韦杰夫承诺允许更多政党存在，并恢复地区领导人选举。普京任总统期间，地区领导人均为总统提名。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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