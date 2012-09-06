俄罗斯社会分歧令普京支持率下降

路透莫斯科9月4日电（记者 Timothy Heritage）---朋克乐队Pussy Riot的支持者被指控为叛国者和崇拜毁灭俄罗斯的恶魔。他们的终极宗教敌人则被描绘成腐败政客雇佣的极端分子。

Pussy Riot乐队的三名成员在一座俄罗斯东正教教堂内表演，他们是否应为此入狱的辩论扩大了俄罗斯社会的裂痕，这自1991年苏联解体以来实属罕见。

不过各方在一点上是统一的：对普京失望。

普京并非将失去权力，但近期的民调显示，5月普京再次任总统後，支持率下降了12个百分点。

宗教组织Svyataya Rus（神圣俄罗斯）领导人奥斯特拉科夫斯基（Ivan Ostrakovsky）已经开始组织莫斯科夜间治安巡逻，因为担忧政府无法保护俄罗斯东正教财产和他所代表的价值观。

“普京是个执掌总统大权的普通人。俄罗斯没有民主，只有疯狂的崇拜。”奥斯特拉科夫斯基表示。

“老实说，普京最初掌权的时候，我曾有过很大的期望。我以为他会振兴俄罗斯。不过到了2008年，我意识到这并未发生。也许有一些正面的东西，不过非常少。俄罗斯的情况又开始非常的糟糕。”

现年37岁的奥斯特拉科夫斯基曾参加过车臣战争，是长期以来支持普京的代表，他们保守、传统并拥有宗教信仰。

奥斯特拉科夫斯基的失望并非特例。民调显示，Pussy Riot乐队的反对者多於支持者，不过普京坚定地允许审判进行却并未获得巨大的支持。

“对普京的支持在慢慢减少，对他不满的人越来越多。”独立调研机构Levada负责人古德科夫（Lev Gudkov）表示。他指出，上个月普京的支持率为48%，而5月时为60%。

古德科夫称，俄罗斯社会出现分歧并不新鲜。如果俄罗斯经济不陷入新的危机，反对派仍不团结，普京的地位就是安全的。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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