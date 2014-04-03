普京与柳德米拉正式离婚

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透莫斯科4月2日 - 克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三称，总统普京正式与夫人柳德米拉离婚，结束两人逾30年的婚姻。
“离婚已经完成，”佩斯科夫说，但没有提供任何细节。
普京与柳德米拉去年6月在俄罗斯国家电视台的一次现场直播中宣布两人的婚姻结束，从而证实了外界对他们已经分手的长期揣测。
克里姆林宫当时澄清，普京与柳德米拉还未正式离婚。
现年61岁的普京注重保护自己的私人生活，外界对柳德米拉和他的两个女儿知之甚少。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）