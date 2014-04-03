俄罗斯总统普京与柳德米拉正式离婚

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月2日 - 克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三称，总统普京正式与夫人柳德米拉离婚，结束两人逾30年的婚姻。

“离婚已经完成，”佩斯科夫说，但没有提供任何细节。

普京与柳德米拉去年6月在俄罗斯国家电视台的一次现场直播中宣布两人的婚姻结束，从而证实了外界对他们已经分手的长期揣测。

克里姆林宫当时澄清，普京与柳德米拉还未正式离婚。

现年61岁的普京注重保护自己的私人生活，外界对柳德米拉和他的两个女儿知之甚少。（完）