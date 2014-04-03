俄罗斯总统普京与柳德米拉正式离婚

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月2日 - 克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三称，总统普京正式与夫人柳德米拉离婚，结束两人逾30年的婚姻。
“离婚已经完成，”佩斯科夫说，但没有提供任何细节。
普京与柳德米拉去年6月在俄罗斯国家电视台的一次现场直播中宣布两人的婚姻结束，从而证实了外界对他们已经分手的长期揣测。
克里姆林宫当时澄清，普京与柳德米拉还未正式离婚。
现年61岁的普京注重保护自己的私人生活，外界对柳德米拉和他的两个女儿知之甚少。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
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