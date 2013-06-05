普京邀请逃亡经济学家归国遭拒

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透俄罗斯叶卡捷琳堡6月4日 - 俄罗斯总统普京周二邀请逃亡的经济学家谢尔盖·古里埃夫(Sergei Guriev)返回俄罗斯，遭后者拒绝。古里埃夫称，比起今后可能面临的联邦调查员的骚扰，自己更愿意选择自由。
古里埃夫上周确认，自己在受到了俄罗斯联邦调查委员会官员的敌意问讯后，已经离开俄罗斯抵达法国与家人团聚。
古里埃夫为俄罗斯知名经济学家，并担任总理梅德韦杰夫的顾问与讲稿撰稿人，曾公开批评国内高层的腐败。古里埃夫的支持者认为，他的离开显示克林姆林宫对国内异见份子的压制愈发严重。
普京在参加俄罗斯-欧盟峰会时表示，这一事件被夸大，并称欢迎古里埃夫返回俄罗斯。
“没有人对他进行了威胁，”普京在新闻发布会上表示。“如果他想回来的话，就让他回来好了。”
古里埃夫上周卸下俄罗斯新经济学院院长(New Economic School)一职，他表示在自己接受了带有敌意的问讯后，普京的保证不足以让自己改变主意。俄罗斯前石油大亨霍多尔科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)2005年因欺诈入狱，古里埃夫以此案证人身份接受了联邦调查委员会的问讯。
“我想，不回俄罗斯，做个自由的人对我来说更加安全，”41岁的古里埃夫通过电子邮件表示。(完)
编译：辛毅 发稿：张家伟
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