普京邀请逃亡经济学家归国遭拒

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯叶卡捷琳堡6月4日 - 俄罗斯总统普京周二邀请逃亡的经济学家谢尔盖·古里埃夫(Sergei Guriev)返回俄罗斯，遭后者拒绝。古里埃夫称，比起今后可能面临的联邦调查员的骚扰，自己更愿意选择自由。
古里埃夫上周确认，自己在受到了俄罗斯联邦调查委员会官员的敌意问讯后，已经离开俄罗斯抵达法国与家人团聚。
古里埃夫为俄罗斯知名经济学家，并担任总理梅德韦杰夫的顾问与讲稿撰稿人，曾公开批评国内高层的腐败。古里埃夫的支持者认为，他的离开显示克林姆林宫对国内异见份子的压制愈发严重。
普京在参加俄罗斯-欧盟峰会时表示，这一事件被夸大，并称欢迎古里埃夫返回俄罗斯。
“没有人对他进行了威胁，”普京在新闻发布会上表示。“如果他想回来的话，就让他回来好了。”
古里埃夫上周卸下俄罗斯新经济学院院长(New Economic School)一职，他表示在自己接受了带有敌意的问讯后，普京的保证不足以让自己改变主意。俄罗斯前石油大亨霍多尔科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)2005年因欺诈入狱，古里埃夫以此案证人身份接受了联邦调查委员会的问讯。
“我想，不回俄罗斯，做个自由的人对我来说更加安全，”41岁的古里埃夫通过电子邮件表示。(完)
编译：辛毅 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。