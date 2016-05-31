英国歌手艾尔顿·约翰称仍希望与普京见面讨论同性恋权利问题

路透莫斯科5月31日 （记者 Andrew Osborn） - 英国歌手艾尔顿·约翰（Elton John）在莫斯科举行的音乐会上称，他仍希望与俄罗斯总统普京见面，以讨论他对俄罗斯同性恋权利和艾滋病的关切，尽管普京这次没时间见他。

约翰周一晚在莫斯科一个高档购物和娱乐中心演出，听起来他对不能与普京见面感到失望，但称他将会回来以努力见到普京。莫斯科是约翰全球巡演的一站。

“你们当中一些人可能知道，我原本希望此行能与普京总统见面。”约翰对观众们说道。自前苏联时代以来，他的音乐在俄罗斯就一直受到欢迎。

“尽管未能见面，对于受邀来讨论俄罗斯的同性恋和艾滋病等一些严肃议题，我深表感激，我非常希望我们未来能找到时间见面。”

普京发言人上周称，普京的日程安排与约翰的不符，但“下次”双方可能会面。普京周二上午要飞往哈萨克斯坦参加一个会议。

普京去年9月致电约翰，称愿与其见面，此前69岁的约翰曾要求与普京见面。约翰利用自己作为全球最知名同性恋名流之一的身份，为全球同性恋者争取平等权利。（完）