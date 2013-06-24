普京宣布逾130亿美元基建投资计划 盼活络低迷经济

2013年6月21日，俄罗斯总统普京在圣彼得堡年度商业论坛上讲话。 REUTERS/Alexander Demianchuk

路透圣彼得堡6月21日 - 俄罗斯总统普京周五宣布逾130亿美元的投资计划，动用储备基金来兴建新公路和铁路，盼活络俄罗斯经济，避免增长陷入停滞。

但他在宣布一系列抑制通胀、促进经济成长，加强对表现欠佳国有企业管控举措的讲话中，未能有效减轻投资人对经济正悄悄走向衰退的疑虑。

由于经济放缓，通货膨胀居高不下，即便与中国间总规模或达2,700亿美元的利润丰厚供油协议的承诺，在论坛中也无法一解前景的低迷气氛。

在圣彼得堡年度商业论坛，普京的讲话没有前几年那么乐观，并承认经济面临很多问题。

“没有任何一挥就能改变现状的魔杖，”他宣告石油出口带来丰厚收入的时代结束了。

他表示，将投入4,500亿卢布(136亿美元)，在莫斯科外围兴建一条新外环公路，更新达俄罗斯远东地区的西伯利亚铁路，并从首都莫斯科修建一条通往俄罗斯中部喀山(Kazan)的高速铁路连线。

普京指出，这些计划将动用国家福利基金。规模达870亿美元的俄罗斯国家福利基金，资金来源为俄罗斯石油收入，旨在支撑养老基金。

“这笔钱应为俄罗斯的经济和未来作出贡献，”普京在描述了新计划的轮廓时表示。该计划也凸显出俄罗斯在发展经济的同时，对亚洲的兴趣也明显升温。

对一些自苏联时代以来几乎就没什么改善的基础建设进行提升，对那些希望让俄罗斯更为现代化、经济更具竞争力的投资者来说，极为关键。

但考虑到俄罗斯通胀率较上年同期升幅已高达7.4%，今年经济预期仅成长2.4%，远低于普京的成长5%的目标，经济分析师多认为他所作的规划力度还远远不够。

“我支持更侧重基础建设的态度，但是当然，我们需投入的资金应远超出已宣布的数目。”前财长库德林表示。

库德林也表示，担心俄罗斯可能浪掷了对遏制未来金融危机至关重要的资金。他在俄罗斯动用储备金渡过2008-09年经济崩溃期时，曾担任俄罗斯财长。

部分投资人担心，尽管普京作出承诺，但可能仍无法实现像是减少对石油出口依赖度等对提振经济所必要的改革。(完)

(编译 张若琪 审校 孙茉莉)

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