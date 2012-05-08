普京拟增进俄美关系 要美保证反导网络不针对俄罗斯

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透莫斯科5月7日电（记者 Steve Gutterman）---根据俄罗斯总统普京周一签署的政令，俄罗斯希望增进与美国的关系，但不会允许美国干涉俄内政，还希望美方保证其导弹防御系统不会用来对付俄罗斯。
普京宣誓就职总统仅数小时後，即签署了涉及面广泛的文件，拟定外交政策重点，政策内容与竞选时撰写的文章基本保持一致。
总统政令称，俄罗斯希望将与美国的合作提升至“真正的战略水平”，但美俄关系必须基於“平等、互不干涉内政、尊重对方利益”的原则。
在美国全球导弹防御体系问题上，俄罗斯将继续坚持一贯的政策，希望美方保证该系统不是针对俄罗斯核威慑力。
普京的政令涉及全球政策，但主要是向美方传递信息。美国本月稍晚将举行八国集团（G8）峰会，预计届时普京将与美国总统奥巴马举行会晤。
梅德韦杰夫在担任俄总统期间，在2010年与奥巴马签署了里程碑式的核武控制协议，美俄关系有所改善。
但美国和北约计划建立欧洲反导系统，以及美俄在利比亚和叙利亚问题上产生严重分歧後，美俄关系再度紧张化。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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