普京要求政府“慎用”储备基金

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透俄罗斯斯塔夫罗波尔1月25日 - 俄罗斯总统普京周一称，在当前油价及其它大宗商品价格低迷影响预算收入之际，俄罗斯政府应当“慎用”其“雨天”储备基金。
“当然，面对当前我们正在经历的这些情况，我们必须谨慎、但依然使用我们的储备基金……首先是政府储备。”普京在与全俄人民阵线活动人士的会议上称。
“这就是这些储备基金的用途--在经济滑坡时期为社会债务提供资金支持，这也是我们肯定会做的事情。”普京在访问南部地区斯塔夫罗波尔（Stavropol）期间说道。普京没有具体说明他所指的是什么基金。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。