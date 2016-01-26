普京要求政府“慎用”储备基金

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯斯塔夫罗波尔1月25日 - 俄罗斯总统普京周一称，在当前油价及其它大宗商品价格低迷影响预算收入之际，俄罗斯政府应当“慎用”其“雨天”储备基金。
“当然，面对当前我们正在经历的这些情况，我们必须谨慎、但依然使用我们的储备基金……首先是政府储备。”普京在与全俄人民阵线活动人士的会议上称。
“这就是这些储备基金的用途--在经济滑坡时期为社会债务提供资金支持，这也是我们肯定会做的事情。”普京在访问南部地区斯塔夫罗波尔（Stavropol）期间说道。普京没有具体说明他所指的是什么基金。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。