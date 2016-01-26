普京要求政府“慎用”储备基金

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯斯塔夫罗波尔1月25日 - 俄罗斯总统普京周一称，在当前油价及其它大宗商品价格低迷影响预算收入之际，俄罗斯政府应当“慎用”其“雨天”储备基金。

“当然，面对当前我们正在经历的这些情况，我们必须谨慎、但依然使用我们的储备基金……首先是政府储备。”普京在与全俄人民阵线活动人士的会议上称。

“这就是这些储备基金的用途--在经济滑坡时期为社会债务提供资金支持，这也是我们肯定会做的事情。”普京在访问南部地区斯塔夫罗波尔（Stavropol）期间说道。普京没有具体说明他所指的是什么基金。(完)