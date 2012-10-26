俄罗斯政府否认普京背部患病

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透莫斯科10月25日电（记者 Alexei Anishchuk/Gleb Bryanski）---消息人士近日称，俄罗斯总统普京因背部患病而被迫推迟出国访问计划，且可能需要进行手术。克里姆林宫周四对此予以否认。
9月初出席在符拉迪沃斯托克（Vladivostok）召开的一场亚太峰会时，年已60的普京走路看起来有点跛。普京长期以来一直以硬汉形象示人，长时间的病假或许会让他坐立不安。普京10月7日刚过了60岁生日。
俄罗斯政府三位消息人士近日告诉路透，普京患有背部疾病。其中一位消息人士称，不久後他将需要进行手术。
消息人士还称，普京11月初的日程安排已被取消，当中包括本应很快开始的对印度的访问被推迟到12月末。
普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对路透称：“这与实际情况不符。”他表示，普京背部没有问题，也没有休假计划。
“你能看到他仍出席日常会议，”佩斯科夫说。他指出，普京早些时候走路有点跛是因“运动受伤”所致。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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