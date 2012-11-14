梅德韦杰夫称普京健康状况良好

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透莫斯科11月13日电---俄罗斯总理梅德韦杰夫称，总统普京健康状况良好，未受重伤。
普京9月初出席亚太经合组织峰会期间，走路姿势有点跛，後来有时也有举止僵硬的情况。
上月俄罗斯政府消息人士告诉路透，普京背部受伤，但克里姆林宫矢口否认，并否认了普京因健康原因推迟访问行程的说法。
而芬兰媒体向梅德韦杰夫询问普京健康状况时，他起初的答复是：“我又不是医生。”
当再次被问及时，他说道“你听着，所有人都有照顾自己健康的权利。”并称总统和总理们都得坚持锻炼、保持状态。
梅德韦杰夫说：“普京总统也得多做运动保持健康。但他确实状态良好，感谢上帝，他一切都好。”
当被问及普京未受重伤是什麽意思时，梅德韦杰夫说：“没什麽大事。但每个人都会有些小状况需要注意。”
俄罗斯政府网站刊登了梅德韦杰夫前述言论。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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