普京将乘坐直升机上下班

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透俄罗斯索契5月16日 - 俄罗斯总统普京将很快乘直升机上下班，以安抚公众对其车队造成交通拥堵的愤怒。
总统发言人Dmitry Peskov在黑海度假胜地索契表示，克里姆林宫内已建造了一个直升机停机坪，“一有机会总统将会使用”。
前苏联解体后，俄罗斯迈向资本主义，普京的2000-2008年任期内俄罗斯经济在石油带动下蓬勃发展，莫斯科一度并不拥挤的街道堵满了汽车，交通拥堵程度和全世界其他大城市比肩。
莫斯科的主干道封路让车队通过导致情况恶化，因一些官员和有影响力的人物获准在其乘坐的车辆上使用蓝灯，从而获得交通优先权，这种情况经常发生。
这引发莫斯科普通民众的不满，并催生“Blue Buckets”抗议组织，该组织成员将蓝色的桶放在车顶上，讽刺车队。
去年普京听说驾车者集体向他的车队按喇叭后进行了道歉。从那以后，他留在莫斯科郊外的官邸时间增多，以防造成交通堵塞。几个月前，总理梅德韦杰夫也因同样的原因开始乘直升机上下班。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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