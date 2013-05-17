普京将乘坐直升机上下班

路透俄罗斯索契5月16日 - 俄罗斯总统普京将很快乘直升机上下班，以安抚公众对其车队造成交通拥堵的愤怒。

总统发言人Dmitry Peskov在黑海度假胜地索契表示，克里姆林宫内已建造了一个直升机停机坪，“一有机会总统将会使用”。

前苏联解体后，俄罗斯迈向资本主义，普京的2000-2008年任期内俄罗斯经济在石油带动下蓬勃发展，莫斯科一度并不拥挤的街道堵满了汽车，交通拥堵程度和全世界其他大城市比肩。

莫斯科的主干道封路让车队通过导致情况恶化，因一些官员和有影响力的人物获准在其乘坐的车辆上使用蓝灯，从而获得交通优先权，这种情况经常发生。

这引发莫斯科普通民众的不满，并催生“Blue Buckets”抗议组织，该组织成员将蓝色的桶放在车顶上，讽刺车队。

去年普京听说驾车者集体向他的车队按喇叭后进行了道歉。从那以后，他留在莫斯科郊外的官邸时间增多，以防造成交通堵塞。几个月前，总理梅德韦杰夫也因同样的原因开始乘直升机上下班。（完）