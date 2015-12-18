更新版 1- 普京年度记者会要点摘录

(新增更多内容；本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月17日 - 以下为俄罗斯总统普京年度新闻发布会的要点摘录。

***特朗普***

“他是一个非常耀眼、非常有才华的人，这点毋庸置疑……正如我们现在看到的，他在角逐中处于绝对领先地位。他表示希望加深与俄罗斯的关系。我们对此怎么会不欢迎？我们当然欢迎。”

***涅姆佐夫***

“我私下认识他……他选择了那种政治斗争和人身攻击的方式……但我已经习惯了。我不认为有人必须（为此）而遇害。我永远不会接受这点。我认为必须调查这桩犯罪，惩办凶犯。”

***土耳其天然气管道项目***

“并非我们中断了谈判。我们需要欧盟委员会提供书面保证，保证经由土耳其进入欧洲的管线不仅得以施工，而且属于高优先级，并保证欧盟委员会将支持该项目。”

***埃及旅游禁令***

“一旦制定出能可确保俄罗斯民众安全的机制，我们就将解除所有限制。原则上我们正与我们的埃及伙伴进行这项工作。”

***女儿***

“我从未讨论与我家庭有关的事情。”

“她们从来不是‘明星’后代，她们从未因受外界关注而获得快乐。他们只是过着自己的生活。”

“她们居住在俄罗斯……她们从未在俄罗斯以外的地方受过教育。我为她们感到骄傲，她们仍在学习、工作。。我的女儿会讲三种欧洲语言……她们不仅会讲，在工作中也会使用。她们刚刚开启职业生涯，但进展不错。她们没有涉足商业或者政治。”

***退休年龄***

“你们知道我的态度，我拒绝以任何可能的方式延长退休年龄……我仍然认为时机未到。对于应在何时延长退休年龄我没有答案，但目前（俄罗斯）存在这样的经济难题。”

***私有化***

“这种（大规模私有化）是可能的，原则上我们将继续这项工作。”

“就俄罗斯国家石油公司 与俄罗斯国际航空公司 而言，我已在2012年撰文表示其私有化是可能的，我们原则上将继续这项工作。”

***美国***

“我们准备与美国民众投票选出的未来总统合作。”

“是他们（美国民众）一直试图提示我们该支持谁。”

***格鲁吉亚***

“我们准备恢复（与格鲁吉亚的关系）。我们收到了格鲁吉亚领导人发出的一些信号。我们准备取消与格鲁吉亚现行的签证制度。”

***叙利亚***

“这没有对预算产生明显（压力）……我们可以在那里进行相当长时间的训练，而不会严重损及预算。”

“我们将实施空袭，并支持叙利亚军队。”

“俄罗斯的（叙利亚）计划，原则上大体与美国的观点一致。这是共同努力为（叙利亚）未来的民主选举、选举本身和选举结果认可制定宪法和监督机制。”

“我不确定我们是否需要在叙利亚设立一个（永久的）基地。这是相当大的基础设施，需要投资。”

“我们认为只有叙利亚人才能决定谁来管理他们的国家……我们支持美国有关联合国决议的倡议。”

***乌克兰***

“我们从未说过那里没有在执行某些任务的人，包括在军事领域的任务。但这并不意味着那里有俄罗斯（常规）部队。感受下这一区别。”

“我们不希望冲突恶化，我们希望冲突尽快结束，但绝不是乌克兰东部的人被歼灭。”

“我们不打算对乌克兰实施制裁……（但是）乌克兰在与俄罗斯的贸易中将不会享受任何好处和优惠。”

***土耳其***

“我们认为土耳其当局对我们的飞机采取的行动……是敌对行为。”

“我们很难与现在的土耳其领导层达成协议，如果存在这种可能的话。”

“他们达到了什么目的呢？也许他们本以为我们会从那里（叙利亚）走人？但是俄罗斯不是这种国家。”

***央行政策及利率***

“我支持央行以及政府旨在提供宏观经济稳定性的政策。”

“很多人可能想要降息，但不能是强迫性降息，应该根据我们经济的现实、其结构来进行。”

***政府变化***

“我非常善解人意，从我当总统这么多年就可以看出。我认为人员调整通常都会造成混乱。”

“未来（政府）不会有大的变化。”

***GDP预测及预算***

“考虑到我们的出口估值，政府预计俄罗斯经济2016年将增长0.7%，2017年增长1.9%，2018年增长2.4%。”

“我想要提醒你们注意所有这一切都是基于油价每桶50美元计算的。现在经济增长率更低，波动性很大。”

“我们不会急于对预算进行调整，因为这意味着社会支出的减少。当然，政府一直在准备各种不同的情形。”

***投资者***

“理解我们经济现实的投资者们开始对在这里工作表现出兴趣。”

***油价***

“我们基于油价每桶50美元计算了明年的预算。现在看这是一个非常乐观的预估。现在油价已经是每桶38美元，这是我们将不得不对预算做出某些调整的原因。”

***危机***

“俄罗斯经济已经渡过危机，至少已渡过危机的高峰期。”(完)