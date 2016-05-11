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寰宇花絮 | 2016年 5月 11日 星期三 15:15 BJT

普京率队在索契赢得业余冰球比赛

路透俄罗斯索契5月11日 - 俄罗斯总统普京周二在索契冬奥会场馆参加业余冰球比赛，打入一球，助攻两次。

克里姆林宫称，普京身穿11号运动服，带领一支由官员、商人和前冰球运动员组成的明星队，在年度“夜间冰球联赛”上以9-5比分击败一支业余球员选拔队。

比赛中，普京与队友们碰拳、向人群挥手致意，并向对方球门射球。赛后普京从前苏联时代的知名冰球运动员Alexander Yakushev手中接过一个巨大奖杯。

普京是柔道黑带，经常展示其运动才能。此前电视台播放过普京打冰球、健身、骑马、乘潜艇深入黑海以及驾驶悬挂滑翔机的画面。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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