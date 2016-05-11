普京率队在索契赢得业余冰球比赛

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透俄罗斯索契5月11日 - 俄罗斯总统普京周二在索契冬奥会场馆参加业余冰球比赛，打入一球，助攻两次。
克里姆林宫称，普京身穿11号运动服，带领一支由官员、商人和前冰球运动员组成的明星队，在年度“夜间冰球联赛”上以9-5比分击败一支业余球员选拔队。
比赛中，普京与队友们碰拳、向人群挥手致意，并向对方球门射球。赛后普京从前苏联时代的知名冰球运动员Alexander Yakushev手中接过一个巨大奖杯。
普京是柔道黑带，经常展示其运动才能。此前电视台播放过普京打冰球、健身、骑马、乘潜艇深入黑海以及驾驶悬挂滑翔机的画面。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。