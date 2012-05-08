普京宣誓就任总统 呼吁加强团结（更新版）

路透莫斯科5月7日电（记者 Timothy Heritage）---普京周一宣誓就职，开始为期六年的总统任期，并呼吁团结。在其任期内他将面临的挑战有：反对意见增加、经济问题和更加激烈的政治对抗。

议会料於周二批准46岁的梅德韦杰夫担任总理，完成两人的岗位互换。很多俄罗斯人对此不满。

克里姆林宫外，防爆警察将超过300人聚集在一起防止抗议，包括咖啡店佩戴白色丝带以示反对普京的人。前一日，警察在冲突中扣押了超过400人。

克里姆林宫内，2,000名地位显赫的人物为普京在红地毯上的每一步欢呼，普京在此宣誓就职。

“如果我们是一个团结的民族，如果我们热爱祖国，加强俄罗斯民主、宪法权利和自由，我们将实现我们的目标，”普京在宣誓就职後的五分钟演讲中说道。

“我将竭尽全力，不辜负群众对我的信任。我将把为祖国及人民服务，视为毕生之意义及责任所在。”

长达数月的抗议导致俄罗斯分化，普京的权威削弱，他面临重塑形象的挑战，否则有被商业和政治精英边缘化的风险，他们的支持对普京来说非常重要。

“我们希望、也能够生活在一个民主国家，”普京表示，并称赞俄罗斯是个伟大的国家，唤起爱国热情，敦促俄罗斯民众表现出责任感和国家自豪感，让俄罗斯变得更加强大。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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