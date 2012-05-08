普京宣誓就任总统 呼吁加强团结（更新版）

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透莫斯科5月7日电（记者 Timothy Heritage）---普京周一宣誓就职，开始为期六年的总统任期，并呼吁团结。在其任期内他将面临的挑战有：反对意见增加、经济问题和更加激烈的政治对抗。
议会料於周二批准46岁的梅德韦杰夫担任总理，完成两人的岗位互换。很多俄罗斯人对此不满。
克里姆林宫外，防爆警察将超过300人聚集在一起防止抗议，包括咖啡店佩戴白色丝带以示反对普京的人。前一日，警察在冲突中扣押了超过400人。
克里姆林宫内，2,000名地位显赫的人物为普京在红地毯上的每一步欢呼，普京在此宣誓就职。
“如果我们是一个团结的民族，如果我们热爱祖国，加强俄罗斯民主、宪法权利和自由，我们将实现我们的目标，”普京在宣誓就职後的五分钟演讲中说道。
“我将竭尽全力，不辜负群众对我的信任。我将把为祖国及人民服务，视为毕生之意义及责任所在。”
长达数月的抗议导致俄罗斯分化，普京的权威削弱，他面临重塑形象的挑战，否则有被商业和政治精英边缘化的风险，他们的支持对普京来说非常重要。
“我们希望、也能够生活在一个民主国家，”普京表示，并称赞俄罗斯是个伟大的国家，唤起爱国热情，敦促俄罗斯民众表现出责任感和国家自豪感，让俄罗斯变得更加强大。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。