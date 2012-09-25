普京六十寿辰将至 其男子汉形象却成众多网民嘲弄对象

路透莫斯科9月23日电(记者 Timothy Heritage)---随着普京60岁生日的临近，俄罗斯国内却掀起一波针对其男子汉形象的辛辣讽刺。

自从5月份重新就任总统以来，普京就面临着针对他长期统治的最大规模的抗议，据独立民调机构调查，普京的支持率也下滑至50%以下。一名克里姆林宫的前幕僚称，普京的形象或许需要重新包装了。

普京赤裸上身骑马或者飞镖射虎等赢得大选的策略，使他受到了辛辣讥讽，类似之前那些针对叶利钦的嘲弄。

普京一直致力於将自己打造成一个严肃有力、与叶利钦形成鲜明对比的形象。他的发言人称，由於太专注于工作，他一点都不关心自己10月7号的生日。

很多分析人士称，当普京2018年的任期到期後，他还将寻求连任。他没有明显的接班人，且在俄罗斯商界拥有强有力的地位。

一名驻莫斯科的西方高管称：“很多重要的商业决策依然需要获得普京的审批。他依然是最终的仲裁者。”

对普京的讽刺主要集中在互联网上。

网民有时将普京描绘成一个小丑，而叶利钦之前也总是被嘲弄为小丑。叶利钦曾在前往德国访问的过程中，在香槟酒午宴上後拿起指挥棒，亲自指挥乐队，另有一次，叶利钦还曾用勺子敲吉尔吉斯坦总统阿卡耶夫的脑袋。

当普京本月身穿白色宽松的工装裤和护目镜，驾驶一架轻型飞机掠过一群正在迁徙的鹤鸟时，短短几分钟後，互联网和社交网站上便满是窜改过的图片和笑话。

这次名为“希望之飞”的驾驶本来旨在展示受困的鹤鸟是如何集体追随一名领袖，但却受到一名博客的嘲笑，他称“我们很早就失去希望了。”

Youtube上有一段普京身穿超人服装飞行的照片。一份泄漏的美国外交密电称普京为带头大哥，而一个卡通片显示，他跟其他鹤鸟说：“我是鹤鸟界的带头大哥。”

普京则对这些笑话一笑了之，并半开玩笑地进行回击，称他的竞争对手都是“不愿扎堆飞行只爱自己筑窝的鸟。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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