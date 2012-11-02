普京统治下的俄罗斯远比看上去脆弱

2012年10月25日，俄罗斯总统普京在莫斯科郊外的Novo-Ogaryovo官邸参加一个会议。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科11月1日电（记者 Michael Stott）---上个月普京庆祝六十大寿之际，一群爱国的登山运动员在海拔4,150米高的一座山顶展开了普京的画像。登山队长称：“我们将普京的画像挂在了一块岩壁上，我们认为这块岩壁和普京一样牢不可破而且不朽。”

随着普京对俄罗斯第13年的统治接近尾声，俄罗斯人越发感到不开心，对长期政治和经济稳定的担忧也在增加。

莫斯科一位银行家称，俄罗斯正在大量出口三样东西--自然资源、资本和人力。

只有第一样可以被视为健康和可持续。另外两样东西暗示权贵和普通民众都不看好普京统治下的俄罗斯。

9月一项调查显示，俄罗斯近三分之一的城市居民想移民，而年轻人中想移民的比例近一半。最受欢迎的目的地是欧洲、美国、澳大利亚和新西兰。

为什麽人才和资金选择离去呢？因为受过教育的俄罗斯人越发感觉到俄罗斯正在向错误的方向发展，不大可能发生改变。

起初完全不是这样的。1999年12月31日，普京接替叶利钦成为俄罗斯总统。在他执政的早期，秩序取代了叶利钦时代的混乱，经济强劲增长，为俄罗斯带来了希望。普京执政期间，俄罗斯GDP增长了近10倍，消费者繁荣催生新的中产阶级。

以财政部长Alexei Kudrin和经济部长German Gref为首的一群改革派部长提升了在增加民间投资、工业与基础设施现代化和降低对原材料出口的依赖等方面发生切实改变的希望。

而到了2012年，普京3月开始新一轮六年总统任期，其支持者呼吁普京掌权到2024年。根据俄罗斯宪法，普京最多只可以连任到2024年，如果这样，他将是继斯大林以後执政时间最长的领导人。

普京的改革进程表面上继续进行。普京及其政府重申推进现代化，这是俄国沙皇几个世纪来所热爱的概念。

普京今年夏季在俄罗斯一个重要经济论坛上表示，俄罗斯政府将执行一个大规模变革项目，从而建设新的经济，创造2,500万个就业岗位，使俄罗斯变成创新产品和服务出口国。

但事实却并非如此。2008-2012年梅德韦杰夫任总统时期出现的短暂而表面的政治缓和被逆转。

反对派领导人被逮捕，人权组织称罪名是捏造的。互联网上采取了新的控制措施，梅德韦杰夫废除的诽谤法也重新生效。

Gref和Kudrin都远离了政府，有传言称普京年底前将炒掉梅德韦杰夫。

经济继续增长，但同时莫斯科拥有全球最多的亿万富豪，腐败猖獗，贫富严重不均。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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