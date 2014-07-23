普京称将动用对乌克兰叛军的影响力以开放调查(更新版)

路透莫斯科7月22日（记者 Darya Korsunskaya） - 俄罗斯总统普京周二称，俄罗斯将尽力确保乌克兰分离主义者配合马航坠机事件的调查，但表示西方必须采取更多措施说服乌克兰政府停止敌对行动。

普京发表了周四马航坠机事件后最为详细的评论，反驳对俄罗斯在叛军控制的乌克兰东部事件中所发挥作用的指责，称西方的态度“奇怪而且令人无法接受”。

普京在电视讲话中指控美国间接操纵乌克兰政府、试图恐吓俄罗斯并干涉俄罗斯内政，称：“这些手段不会对俄罗斯起作用。”

普京这一次的讲话比马航客机坠毁后发表的简短电视评论要强有力得多，之前发表电视评论时面露倦容、语气不似以往那样坚定。

美国和乌克兰亲西方领导人指控俄罗斯向叛军提供军火，包括击落客机的导弹系统，普京并未对此直接回应。普京对动用俄罗斯对分离主义者影响力的承诺也模糊不清。

“外界呼吁我们使用对乌克兰东南部分离主义者的影响力。我们当然会尽一切努力，但那根本不够。”普京在国家安全委员会会议上说道。

俄罗斯罕见地承认对叛军有影响力，但普京明确表示美国应该采取更多措施使用其对乌克兰当局的影响力。

“归根结底，有必要呼吁乌克兰当局尊重基本的礼仪规范，至少短期内实行停火。”普京说道，并再次指责乌克兰当局在停火到期后恢复军事行动。

普京并未对俄罗斯加强俄乌边境控制的呼吁做出直接回应。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。