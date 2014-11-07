普京暗示油价下跌部分归因于政治因素

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透莫斯科11月6日（记者 Vladimir Soldatkin/Timothy Heritage） - 俄罗斯总统普京暗示，全球油价下跌部分归因于政治操纵。油价下跌伤及俄罗斯经济。
普京接受中国媒体采访时并未就油价下跌指责某个具体国家，采访内容是在周四发布的。一些俄罗斯政治评论人士认为，油价下跌是沙特和美国对付俄罗斯的阴谋。
根据克里姆林宫发布的内容，普京称：“当然，全球油价下跌的明显原因是（全球）经济增速放缓，这意味着很多国家能源消耗减少。”
“此外，油价中总是存在政治因素。还有就是，在危机的某些时刻，会开始感觉到政治主导着能源定价。”
随着全球油价下跌，俄罗斯乌拉尔原油URL-E自6月底以来已经下跌25%左右，目前徘徊在每桶80美元上方，远低于平衡俄罗斯预算所需的每桶114美元。这会进一步削弱本就受西方制裁打击的俄罗斯经济。
普京在出席北京APEC峰会及布里斯班G20峰会前发表了上述言论。
普京称，俄方认为亚太地区是日益重要的能源市场。这凸显俄罗斯与亚洲国家发展关系的兴趣渐浓，以确保俄罗斯不被西方制裁孤立。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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