普京称俄罗斯将进一步制裁土耳其

路透莫斯科12月3日 - 俄罗斯总统普京周四发表年度国情咨文时警告土耳其，称俄罗斯计划对其采取更多制裁措施，以惩罚土耳其上周击落一架俄罗斯战机。

作为制裁措施的一部分，俄罗斯已停止从土耳其进口部分食品，并指责土耳其总统埃尔多安及其家族通过走私来自“伊斯兰国”控制地区的石油牟利。土耳其否认该指责。

但普京周四明确表示，俄罗斯计划进一步制裁土耳其，但没有明确说明如何制裁。普京的强硬措辞凸显了他对土耳其的愤怒继续加深。

“我们不会以武力相恫吓，”普京在克里姆林宫表示。

“但若有人认为在犯下这样可怕的战争罪行，在谋杀我们的人民之后，他们受到的惩罚不过是涉及土豆的措施或者对他们的建筑及其他行业进行一些限制，那他们就大错特错了。”

（完）