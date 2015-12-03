普京称俄罗斯将进一步制裁土耳其

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科12月3日 - 俄罗斯总统普京周四发表年度国情咨文时警告土耳其，称俄罗斯计划对其采取更多制裁措施，以惩罚土耳其上周击落一架俄罗斯战机。
作为制裁措施的一部分，俄罗斯已停止从土耳其进口部分食品，并指责土耳其总统埃尔多安及其家族通过走私来自“伊斯兰国”控制地区的石油牟利。土耳其否认该指责。
但普京周四明确表示，俄罗斯计划进一步制裁土耳其，但没有明确说明如何制裁。普京的强硬措辞凸显了他对土耳其的愤怒继续加深。
“我们不会以武力相恫吓，”普京在克里姆林宫表示。
“但若有人认为在犯下这样可怕的战争罪行，在谋杀我们的人民之后，他们受到的惩罚不过是涉及土豆的措施或者对他们的建筑及其他行业进行一些限制，那他们就大错特错了。”
（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。