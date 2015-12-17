普京年度记者会要点摘录（更新版）

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
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路透莫斯科12月17日 - 以下为俄罗斯总统普京年度新闻发布会的要点摘录。
***乌克兰***
“我们从未说过那里没有在执行某些任务的人，包括在军事领域的任务。但这并不意味着那里有俄罗斯（常规）部队。感受下这一区别。”
“我们不希望冲突恶化，我们希望冲突尽快结束，但绝不是乌克兰东部的人被歼灭。”
“我们不打算对乌克兰实施制裁……（但是）乌克兰在与俄罗斯的贸易中将不会享受任何好处和优惠。”
***叙利亚***
“我不确信我们是否在那里需要一个（永久）基地，这需要相当多的基础设施，需要投入资金。”
“我们认为只有叙利亚人才能决定谁来管理他们的国家……我们支持美国有关联合国决议的倡议。”
***土耳其***
“我们认为俄罗斯当局对我们的飞机采取的行动……是敌对行为。”
“我们很难与现在的土耳其领导层达成协议，如果存在这种可能的话。”
“他们达到了什么目的呢？也许他们本以为我们会从那里（叙利亚）走人？但是俄罗斯不是这种国家。”
***央行政策及利率***
“我支持央行以及政府旨在提供宏观经济稳定性的政策。”
“很多人可能想要降息，但不能是强迫性降息，应该根据我们经济的现实、其结构来进行。”
***政府变化***
“我非常善解人意，从我当总统这么多年就可以看出。我认为人员调整通常都会造成混乱。”
“未来（政府）不会有大的变化。”
***GDP预测及预算***
“考虑到我们的出口估值，政府预计俄罗斯经济2016年将增长0.7%，2017年增长1.9%，2018年增长2.4%。”
“我想要提醒你们注意所有这一切都是基于油价每桶50美元计算的。现在经济增长率更低，波动性很大。”
“我们不会急于对预算进行调整，因为这意味着社会支出的减少。当然，政府一直在准备各种不同的情形。”
***投资者***
“理解我们经济现实的投资者们开始对在这里工作表现出兴趣。”
***油价***
“我们基于油价每桶50美元计算了明年的预算。现在看这是一个非常乐观的预估。现在油价已经是每桶38美元，这是我们将不得不对预算做出某些调整的原因。”
***危机***
“俄罗斯经济已经渡过危机，至少已渡过危机的高峰期。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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